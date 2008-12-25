Рада завалила бюджет на 2009 рік

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні і в цілому як закон проект закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

«За» проголосували 223 народних депутатів (при необхідних 226) із 435, зареєстрованих у залі.

Не голосувала в повному складі фракція Комуністичної партії України, з фракції Партії регіонів проголосували 4 народних депутатів, із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” - 44 і майже в повному складі підтримали фракції БЮТ і Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, на голосування парламентаріям відразу ставилася пропозиція Комітету ВР з питань бюджету щодо одночасного голосування за бюджет-2009 і в першому читанні, і відразу в цілому.

Після нерезультативного голосування голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поставив на голосування пропозицію повернутися до розгляду питання про державний бюджет України на 2009 рік. Але ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. “За” неї проголосувало лише 221 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі.