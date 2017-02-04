Росія відмовила Україні в екстрадиції 12 колишніх "беркутівців"

Про це начальник Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив в ефірі телеканалу «112.Україна».

«Із 21 екс-«беркутівця» на запит про екстрадицію ми отримали відмову по 12 особам», - сказав Горбатюк.

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За його словами, що у відповіді РФ вказується, що 10 з них набули громадянства РФ, ще 2 отримали право на тимчасове проживання в Росії, щодо решти відповіді ще не надійшли.

При цьому Горбатюк зауважив, що колишній командир столичної роти "Беркута" Дмитро Садовник, якій втік до РФ після зміни запобіжного заходу на домашній арешт, отримав громадянство Росії через півтора місяці після втечі.

При цьому Горбатюк звернув увагу на те, що спрощений режим набуття громадянства РФ надається особам "за особливу користь РФ". «Виникає питання: за яку?», - сказав він.