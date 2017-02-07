Клімкін назвав "класною" телефонну розмову між Трампом і Порошенком
Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав "класною" телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Петром Порошенком.
Про це він сказав в ефірі ICTV у понеділок ввечері, передає Українська правда.
Міністр зазначив, що був присутній під час цього спілкування глав держав.
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"Ця розмова була класною за тональністю, атмосферою. Так, як розуміють один одного президенти, мені важливо", - заявив Клімкін, додавши, що розмова була змістовною.
За його словами, Трамп ставив "дуже чіткі запитання": що відбувається, чому саме зараз, в якому обсязі, який вплив це має.
"Глибина цих запитань і бажання зрозуміти, що реально відбувається, і допомогти, для мене були дуже хорошою ознакою", - додав міністр.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом.