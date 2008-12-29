Кабмін підшукав тимчасову заміну Семенюк
13:58, 29 грудня 2008Політика
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Розпорядження №1599
Кабінет Міністрів призначив Дмитра ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України.
Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження №1599 прийнято на засіданні Кабміну 27 грудня.
Д.ПАРФЕНЕНКО займав посаду заступника голови ФДМУ.
Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2008 року Верховна Рада звільнила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.
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