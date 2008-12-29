Кабмін підшукав тимчасову заміну Семенюк

Розпорядження №1599

Кабінет Міністрів призначив Дмитра ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України. Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження №1599 прийнято на засіданні Кабміну 27 грудня. Д.ПАРФЕНЕНКО займав посаду заступника голови ФДМУ. Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2008 року Верховна Рада звільнила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

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