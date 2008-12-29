Литвин говорив з Путіним та Медведєвим про газ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обговорив із головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ і Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ відносини України та Росії у газовій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, зустрічі В.ЛИТВИНА з керівництвом РФ відбулись сьогодні у Москві в рамках його робочого візиту до Російської Федерації

В.ПУТІН висловив занепокоєння з приводу боргу України перед «Газпромом» за поставлений газ та виклав бачення уряду Росії щодо шляхів розв`язання цієї проблеми.

Голова уряду РФ повідомив, що сьогодні мав телефонну розмову з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, темою якої було погашення боргів України за газ, поставлений у 2008 році, і питання газопостачання на 2009 рік.

Подякувавши В.ПУТІНУ за зустріч, В.ЛИТВИН від імені українського парламенту висловив сподівання, що виконавчій владі України і Росії вдасться розв`язати проблемні питання у газовій сфері, щоб «українські громадяни зустрічали Новий рік з оптимізмом».

Голова ВР також висловив думку, що український парламент має всебічно проаналізувати стан українсько-російських відносин у газовій сфері. В.ЛИТВИН заявив, що він як голова Верховної Ради України всіляко сприятиме активізації двосторонніх парламентських взаємин, підкресливши, що це надасть додаткового імпульсу двосторонній співпраці в усіх сферах.

Під час зустрічі сторони наголосили на важливості обміну досвідом у розв`язанні проблем, спричинених фінансово-економічною кризою.

Голова Верховної Ради також заявив про необхідність подальшого розвитку українсько-російських відносин у гуманітарній сфері.

В.ПУТІН і В.ЛИТВИН побажали один одному і народам України і Росії хороших новорічних свят та оптимізму і висловили впевненість у активізації двосторонніх взаємин у наступному році.

Крім того, сьогодні В.ЛИТВИН зустрівся з Президентом Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВИМ. Вони, зокрема, приділили значну увагу стану українсько-російських відносин у газовій сфері, наголосивши на важливості забезпечення їх прозорості, взаємовигідності та прагматичності. При цьому голова Верховної Ради висловив сподівання, що урядам України і Росії вдасться розв`язати усі проблемні питання, які існують у цьому сегменті фінансово-економічних двосторонніх взаємин.

Сторони також відзначили важливість активізації двостороннього діалогу на міжпарламентському рівні, що, у свою чергу, позитивно впливатиме на ефективність міждержавного діалогу в усіх сферах.

В.ЛИТВИН подякував Д.МЕДВЕДЄВУ за високий рівень зустрічей, які відбулися під час робочого візиту делегації українського парламенту до Російської Федерації. На його думку, це свідчить про особливу увагу, яку російська сторона приділяє подальшому розвитку двосторонніх відносин.