Аваков запропонував Кабміну кандидатуру на посаду голови Нацполіції (фото)

"Сьогоднішнім вечором вніс Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману кандидатуру Сергія Князєва - на призначення голови Національної поліції України. Прем'єр-міністр прийме рішення про внесення поданої кандидатури на завтрашньому засіданні Кабінету Міністрів України", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, він запропонував цю кандидатуру за результатами проведеного Консультаційного конкурсу, який проходив з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017 року.

Аваков пояснив, що процедура конкурсу передбачала 5 етапів.

"На першому етапі було подано 64 заявки. Після обробки документів за рішенням Конкурсної комісії, до участі було допущено 46 осіб, після етапу тестування кожен з 10 набрали максимальну кількість балів пройшли велику очну співбесіду з членами Комісії. За підсумками всіх етапів, члени комісії рекомендували мені на вибір 3 кандидатури на Голову Національної поліції України. Враховуючи думку членів Комісії, я запропонував Кабміну призначити керівником Нацполіції Князєва Сергія Миколайовича", - додав він.

Міністр також зазначив, що до сьогоднішнього дня генерал поліції Князєв очолював Департамент карного розшуку НПУ. З 1995 року системно працював у карному розшуку – від оперуповноваженого в Білій Церкві до начальника управління карного розшуку в Київській області. Кандидат юридичних наук. За мужність і героїзм, проявлені при захисті суверенітету і територіальної цілісності України, в грудні 2014 року Князєв нагороджений Орденом Данила Галицького.

Як повідомляв УНІАН, конкурсна комісія рекомендувала Авакову на посаду голови Національної поліції трьох кандидатів – Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Князєва.

Конкурс на посаду глави Нацполіції був оголошений після звільнення в листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоїдзе.