Порошенко пообіцяв якнайшвидше повернути зі Швейцарії кошти, вкрадені за режиму Януковича

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, про це йшлося під час телефонної розмови лідерів двох країн.

Як зазначається, президенти наголосили, що за 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Швейцарією закладено надійні підвалини двостороннього партнерства та наголосили на спільному інтересі надалі поглиблювати таке взаємовигідне співробітництво.

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Президент України детально поінформував про загострення на Донбасі. Зокрема, він привернув увагу до складної гуманітарної ситуації у зв'язку із російськими обстрілами Авдіївки. Глава держави підкреслив, що така поведінка має отримати належну оцінку з боку міжнародної спільноти, поінформували у прес-службі.

Президент Швейцарії, своєю чергою, наголосила, що Росія повинна зробити все для припинення вогню. Крім цього, Лойтхард відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні, «що підвищує довіру інвесторів до української економіки, та підтвердила готовність підтримувати Україну на цьому шляху, зокрема в питанні судової реформи».

«Під час розмови було також узгоджено подальші кроки з прискорення повернення Україні коштів, які були незаконно виведені колишніми високопосадовцями та наразі зберігаються у швейцарських банках», - йдеться у повідомленні.