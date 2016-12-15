Злочин проти українських громадян: посол США про незаконне виведення активів екс-посадовцями за часів Януковича

Про це вона сказала в коментарі кореспонденту УНІАН.

Дипломат погодилася з твердженням, що справи стосовно повернення активів є непростими, тому що існує потреба встановлення справедливості та повернення активів назад до України, до українських громадян. Вона також вказала на важливість того, щоби цей процес найвищою мірою відбувався належним чином.

«Я думаю, що всі з нас заохочують український уряд, прокурорів та систему правосуддя, щоби вони по-справжньому подвоїли свої зусилля, щоби повернути ці активи», – заявила посол.

Водночас вона наголосила, що мова не йде про кошти, які «виводяться з певного урядового рахунку». А навпаки, мова йде про те, що «це фактично крадіжка в українського народу», наголосила посол.

Дипломат пояснила, що ця крадіжка може стосуватися пенсіонерів, які не мають можливості отримувати більшу пенсію, тому що ці кошти були вкрадені. Також може йтися про дітей, які не отримують кращої освіти; або про хворих людей, які потребують кращої охорони здоров’я.

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«Це злочин проти українських громадян і справедливість повинна бути забезпечена», – наголосила посол і додала, що це має бути першим пріоритетом, також пріоритетом є повернення вкрадених активів.

Своєю чергою директор програми правової допомоги посольства США в Україні Крістофер Сміт сказав, що з 2014 року Сполучені Штати активно підтримують зусилля уряду України в поверненні викрадених активів у часи правління Януковича.

«Ми залучали і продовжуємо залучати численних агентів та аналітиків Федеральної служби безпеки (ФБР), та підтримку федеральних прокурорів США для надання допомоги правоохоронним органам України, у тому числі Генеральній прокуратурі, Національному антикорупційному бюро, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національній поліції, у розслідуванні складних справ щодо повернення активів та корупційних слідчих дій», – сказав він.

Нагадаємо, міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що до державного бюджету України досі не повернуто 1,5 млрд доларів арештованих активів колишнього режиму екс-президента Віктора Януковича.

"Для того, щоб Україна могла розраховувати на міжнародну підтримку в питанні повернення активів, ми повинні показати, що робимо все для того, щоби стягнути кошти, які є в Україні. Є ганебним явище, коли 1,5 млрд доларів, арештованих урядом і правоохоронними органами, досі не потрапили до державного бюджету", – заявив міністр. На його думку, з огляду на це Україні важко апелювати до міжнародних партнерів, де заблоковані активи, з проханням повернути їх, якщо Україна не здатна зробити цього на території своєї держави.