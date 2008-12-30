Контракти на поставку газу можуть бути підписані вже завтра

Контракти на поставку середньоазіатського газу з Росії в Україну можуть бути підписані вже завтра.

Про це в коментарі УНІАН повідомив уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що на даний момент НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася за імпортований російський газ у 2008 році, і таким чином процес підготовки контрактів на подальшу поставку газу в Україну розблоковано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Президента України заявила, що «завдяки зусиллям і скоординованим діям Президента України, уряду, НАК «Нафтогаз України» і Національного банку Україна повністю розрахувалася за імпортований російський газ у 2008 році». «Проведені платежі не тільки за листопад місяць, але й авансовий платіж за грудень 2008 року. Таким чином усунені всі перешкоди для укладання взаємовигідних конструктивних домовленостей з російськими партнерами щодо поставок імпортного природного газу українським споживачам у 2009 році», - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що Президент України висловлює впевненість у швидкому завершенні переговорів і ще раз запевняє, що Україна є і буде надійним транзитером російського газу європейським споживачам.