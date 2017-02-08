Україна отримала пропозицію Німеччини провести засідання "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

«Ми працюємо з нашими німецькими та французькими партнерами для того, щоби зробити таку зустріч результативною і змусити Росію виконувати Мінські домовленості», – повідомили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні уповноважений уряду ФРН із питань співробітництва з РФ Ґернот Ерлер заявив, що в Німеччині вважають можливою зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки» щодо підтримання режиму припинення вогню на Донбасі наступного тижня в Бонні.

Як сказав Ерлер, тему дотримання режиму тиші буде обговорено на переговорах міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» (Україна, Франція, ФРН, РФ), яка відбудеться в рамках зустрічі «Великої двадцятки» в Бонні.

Він вважає, що укладені в лютому 2015 року Мінські угоди залишаються цілком прийнятними, проте, на жаль, бракує волі для їхнього виконання.