Клімкін назвав можливу дату зустрічі "нормандської четвірки"

11:21, 09 лютого 2017
Політика
153 0

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що 17 лютого розглядається як дата, коли може відбутися наступна зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у місті Бонн (Німеччина).

За словами Клімкіна, зараз розглядається декілька опцій щодо зустрічі на полях G-20 / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції «Створення Українського інституту: м'яка сила для просування сучасної України в світі».

"Ми ведемо консультації зараз з німецькими друзями і з французькими друзями, яким чином зорганізувати зустріч. Можливо, це буде зустріч на рівні закордонних справ. Зараз розглядається декілька опцій, і одна з опцій - це 17-те (лютого) на полях "Великої двадцятки", - сказав Клімкін.

Читайте такожКлімкін назвав провокацією акт вандалізму щодо Генконсульства Польщі у Львові

"В принципі опція, яка є непоганою для нас, оскільки дозволяє також поінформувати інших міністрів "двадцятки" про те, що робить Росія зараз на Донбасі, тому обговорюємо ці опції. Буде в мене також наступними годинами контакт з Зігмаром Ґабріелем, і тоді ми формально визначимось", - додав міністр.

За його словами, головне - це результат такої зустрічі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Клімкін#нормандський формат#МЗС України