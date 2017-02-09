Клімкін назвав можливу дату зустрічі "нормандської четвірки"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції «Створення Українського інституту: м'яка сила для просування сучасної України в світі».

"Ми ведемо консультації зараз з німецькими друзями і з французькими друзями, яким чином зорганізувати зустріч. Можливо, це буде зустріч на рівні закордонних справ. Зараз розглядається декілька опцій, і одна з опцій - це 17-те (лютого) на полях "Великої двадцятки", - сказав Клімкін.

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"В принципі опція, яка є непоганою для нас, оскільки дозволяє також поінформувати інших міністрів "двадцятки" про те, що робить Росія зараз на Донбасі, тому обговорюємо ці опції. Буде в мене також наступними годинами контакт з Зігмаром Ґабріелем, і тоді ми формально визначимось", - додав міністр.

За його словами, головне - це результат такої зустрічі.