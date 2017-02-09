Клімкін назвав можливу дату зустрічі "нормандської четвірки"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що 17 лютого розглядається як дата, коли може відбутися наступна зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у місті Бонн (Німеччина).
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції «Створення Українського інституту: м'яка сила для просування сучасної України в світі».
"Ми ведемо консультації зараз з німецькими друзями і з французькими друзями, яким чином зорганізувати зустріч. Можливо, це буде зустріч на рівні закордонних справ. Зараз розглядається декілька опцій, і одна з опцій - це 17-те (лютого) на полях "Великої двадцятки", - сказав Клімкін.
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"В принципі опція, яка є непоганою для нас, оскільки дозволяє також поінформувати інших міністрів "двадцятки" про те, що робить Росія зараз на Донбасі, тому обговорюємо ці опції. Буде в мене також наступними годинами контакт з Зігмаром Ґабріелем, і тоді ми формально визначимось", - додав міністр.
За його словами, головне - це результат такої зустрічі.