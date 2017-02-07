"Фарсів досить!": Клімкін відреагував на скандальну заяву посла ФРН щодо виборів на Донбасі

Про це він написав у власному Twitter.

"Два виборчих фарси під дулами російських автоматів – маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і на Донбасі. Фарсів досить!" – зазначив він.

Два виборчих фарси під дулами російських автоматів - маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і на Донбасі. Фарсів досить! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 февраля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливо до виведення звідти російських військових підрозділів.

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Пізніше, у ВР запропонували нардепам бойкотувати прийом німецького посла через його заяви про вибори на Донбасі.

Міністерство закордонних справ України викликало посла ФРН Ернста Райхеля для пояснення своїх заяв щодо врегулювання ситуації на Донбасі та проведення там виборів.

Райхель і раніше неодноразово заявляв, що вибори на Донбасі за певних умов можуть бути проведені до встановлення контролю України над окупованими територіями. Зокрема про це він говорив під час візиту до Харкова 14 грудня 2016 року та в інтерв'ю Радіо Свобода від 21 грудня 2016 року.