Тимошенко летить до Москви?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в другій половині дня планує провести в Москві переговори про постачання в Україну газу 2009-го та в наступних роках.

Як повідомили УНІАН джерела в уряді, зараз відбувається організація цієї поїздки.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що контракти на постачання середньоазійського газу з Росії в Україну може бути підписано вже 31 грудня.

Він зазначив, що НАК «Нафтогаз України» вже повністю розрахувалася за імпортований російський газ 2008 року й таким чином процес підготовки контрактів на подальшу постачання газу в Україну розблоковано.