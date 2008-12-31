Нафтогаз лякає Москву конфіскацією газу за законами України

НАК "Нафтогаз України" у відповідь на заяви ВАТ "Газпром" про потенційне обмеження з 1 січня 2009 року подачі газу Україні, зважаючи на відсутність з нею контракту на майбутній рік, заявляє про неготовність забезпечувати транзит газу з РФ до Європи територією країни і попереджає про можливість його конфіскації. Про це повідомило РІА “Новости” інформоване джерело в Києві з посиланням на лист українського холдингу на адресу "Газпрому".

"Сьогодні керівництву "Газпрому" було направлено офіційний лист "Нафтогазу України". У листі зазначається, що у разі неузгодження в терміновому порядку умов транзиту і поставок газу, а також непідписання відповідних документів з 1 січня 2009 року у НАК "Нафтогаз України" відсутні легітимні підстави для прийняття в газотранспортну систему України природного газу, що надходить з території РФ, і його переміщення через митний кордон України", - заявив співбесідник агентства.

"У листі буквально написано, що під час надходження до газотранспортної системи України такого газу він буде ідентифікований як газ невизначеного власника, що може призвести до його вилучення (конфіскації) відповідно до законодавства України. Також наголошується, що у зв`язку з вищесказаним "Нафтогаз України" буде змушений попередити про ситуацію, що склалася, країни Європейського Союзу", - повідомило джерело.

Як повідомлялося, 30 грудня Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що контракти на постачання середньоазіатського газу з Росії до України можуть бути підписані вже 31 грудня.

Він зазначив, що на даний момент НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася за імпортований російський газ у 2008 році і таким чином процес щодо підготовки контрактів на подальше постачання газу до України розблоковано.

Як повідомляли ЗМІ, 30 грудня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перенесла поїздку до Євпаторії, де 24 грудня стався вибух в житловому будинку, що забрав життя 27 чоловік, у зв`язку з телефонними переговорами з керівником "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

"Прем`єр дві з половиною години говорила по телефону з О.МІЛЛЕРОМ. Можливо, на Новий рік Юлія Володимирівна поїде до Москви", - цитували ЗМІ джерело в уряді. Сьогодні джерело в уряді повідомило УНІАН, що поїздка прем`єра України може відбутися у другій половині дня.