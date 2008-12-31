У Газпромі чули, що до них їде Тимошенко

Російський "Газпром" поки не отримував звернення з приводу можливих переговорів з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО щодо постачання газу.

Як повідомляють РІА «Новости», офіційний представник російського газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ наголосив на прес-конференції, що "Газпром" чув про плани поїздки Ю.ТИМОШЕНКО до Москви, але поки що в компанію ніхто не звертався з приводу можливих переговорів щодо газу з прем`єр-міністром України.

"Ми про цю поїздку чули, але поки що до нас ніхто не звертався. Але з "Нафтогазом" ми переговори продовжуємо", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомлялося, джерела в уряді України не виключали, що Ю.ТИМОШЕНКО може сьогодні відвідати Москву для проведення переговорів про постачання газу в Україну.

30 грудня Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляв, що контракти на постачання середньоазійського газу з Росії в Україну може бути підписано вже 31 грудня.

Він зазначив, що НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася за імпортований російський газ 2008 року і таким чином процес підготовки контрактів на подальше постачання газу до України розблоковано.