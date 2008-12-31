Ющенко дав вказівку перервати переговори з Газпромом?

Президент України Віктор Ющенко дав голові делегації "Нафтогазу" Олегу Дубині вказівку перервати переговори з "Газпромом", повідомив РІА Новости на умовах анонімності один з членів делегації "Нафтогаза", яка перебуває в Москві.

"Керівник делегації Дубина одержав вказівку президента Ющенка перервати переговори з "Газпромом" і вилетіти до Києва", - сказав співрозмовник.