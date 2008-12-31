Ющенко дав вказівку перервати переговори з Газпромом?
17:51, 31 грудня 2008Політика
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Неофіційна інформація
Президент України Віктор Ющенко дав голові делегації "Нафтогазу" Олегу Дубині вказівку перервати переговори з "Газпромом", повідомив РІА Новости на умовах анонімності один з членів делегації "Нафтогаза", яка перебуває в Москві.
"Керівник делегації Дубина одержав вказівку президента Ющенка перервати переговори з "Газпромом" і вилетіти до Києва", - сказав співрозмовник.
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