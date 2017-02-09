Клімкін очікує, що ФРН та Франція чинитимуть тиск на РФ на зустрічі "нормандської четвірки"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін очікує від керівників зовнішньополітичних відомств Німеччини Зігмара Ґабріеля та Франції Жан-Марка Еро здійснення тиску на РФ на наступній зустрічі в "нормандському форматі", яка може відбутися 17 лютого у місті Бонн.
Про це Клімкін повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі «1+1».
Він не погодився з тезою, що "нормандський формат" не працює.
"Я очікую, що новий міністр закордонних справ Німеччини разом з нами - я маю на увазі зі мною і міністром закордонних справ Франції - буде чинити тиск на (Сергія) Лаврова. Ми будемо обговорювати яким чином розвивалася російська авантюра в Авдіївці, і як це вплинуло на виконання Мінську", - заявив міністр.
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Як зазначив Клімкін, на його думку, загостреня в районі Авдіївки стане однозначно основною темою розмови, але ще однією головною темою він назвав звільнення українських заручників.
"Що я очікую від цієї зустрічі? Сказати чесно, враховуючи сьогоднішню позицію Росії, багато не очікую, і маю це сказати. Дуже очікую тиску на Лаврова з боку нас трьох щодо безпекової ситуації, дуже очікую, що ми втрьох надалі зможемо тиснути щодо звільнення заручників і порушимо тему про наших політичних в'язнів", - заявив Клімкін.
Водночас міністр висловив великий сумнів, що вдасться досягти прогресу щодо затвердження "дорожньої карти" з виконання Мінських угод.
Як повідомляв УНІАН, раніше Клімкін заявив, що 17 лютого розглядається як дата, коли може відбутися наступна зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у місті Бонн (Німеччина).