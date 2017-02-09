Клімкін очікує, що ФРН та Франція чинитимуть тиск на РФ на зустрічі "нормандської четвірки"

Про це Клімкін повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі «1+1».

Він не погодився з тезою, що "нормандський формат" не працює.

"Я очікую, що новий міністр закордонних справ Німеччини разом з нами - я маю на увазі зі мною і міністром закордонних справ Франції - буде чинити тиск на (Сергія) Лаврова. Ми будемо обговорювати яким чином розвивалася російська авантюра в Авдіївці, і як це вплинуло на виконання Мінську", - заявив міністр.

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Як зазначив Клімкін, на його думку, загостреня в районі Авдіївки стане однозначно основною темою розмови, але ще однією головною темою він назвав звільнення українських заручників.

"Що я очікую від цієї зустрічі? Сказати чесно, враховуючи сьогоднішню позицію Росії, багато не очікую, і маю це сказати. Дуже очікую тиску на Лаврова з боку нас трьох щодо безпекової ситуації, дуже очікую, що ми втрьох надалі зможемо тиснути щодо звільнення заручників і порушимо тему про наших політичних в'язнів", - заявив Клімкін.

Водночас міністр висловив великий сумнів, що вдасться досягти прогресу щодо затвердження "дорожньої карти" з виконання Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, раніше Клімкін заявив, що 17 лютого розглядається як дата, коли може відбутися наступна зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у місті Бонн (Німеччина).