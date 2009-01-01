У Нафтогазі підтвердили, що Газпром припинив постачання газу

НАК «Нафтогаз України» підтверджує припинення ВАТ «Газпром» постачання імпортного газу на територію України і гарантує виконання всіх зобов’язань перед європейськими споживачами.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі “Нафтогазу”, повністю газопостачання перекрито на ГВС Сохрановка та частково на ГВС Суджа та Валуйки. Для забезпечення внутрішніх потреб зараз проводиться підйом газу з підземних газосховищ в обсязі 200 млн. кубометрів на добу та використовується газ власного видобутку в обсязі 58 млн. кубометрів на добу. Всі споживачі України повністю забезпечені.

НАК «Нафтогаз України» наголошує на виконанні всіх фінансових зобов’язань перед ВАТ «Газпром». Компанією у повному обсязі було перераховано афільованій з «Газпромом» компанії «РосУкрЕнерго АГ» кошти за газ спожитий протягом 2008 року. Таким чином, на початок 2009 року НАК «Нафтогаз України» не має заборгованості перед контрагентами.

НАК «Нафтогаз України» гарантує безперебійний та безаварійний транзит російського газу європейським споживачам виключно в обсягах існуючих домовленостей, що виходять з предконтрактного переговорного процесу. Водночас, відсутність додаткової угоди щодо транспортування російського газу територією України не дозволяє компанії:

визначити умови розрахунків за послуги з транзиту;

провести митне декларування обсягів транзиту за країнами-імпортерами;

гарантувати синхронну роботу ГТС України, Росії та країн ЄС.

Водночас, НАК «Нафтогаз України» вважає, що виходячи з домовленостей президентів України та Росії і Меморандуму між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 р. на початок 2009 року:

ставка транзиту по території України має носити обґрунтований економічний характер та мати кореляцію з загальноєвропейським рівнем;

ціна на російський природний газ для України має формуватися виходячи з міждержавних домовленостей та світової кон’юктури цін на енергоносії.

НАК «Нафтогаз України» налаштований на продовження переговорів з ВАТ «Газпром» у конструктивному руслі для вирішення зазначених питань.