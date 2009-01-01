Ющенко вважає, що Україна повністю виконала зобов'язання щодо плати за газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна вважає свої зобов`язання по розрахунках за спожитий газ у 2008 році виконаними повністю.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві Президента, “за останню добу висловлено багато оцінок з нагоди переговорного процесу по газових питаннях, які проходять сьогодні між Україною та Росією. На мій погляд, було зроблено багато неадекватних заяв, які не відповідають змісту та духу цих переговорів або досить тенденційно висловлюють свої позиції щодо тенденцій, що виникають в рамках робочих переговорів по тих чи інших питаннях».

Як заявив В.ЮЩЕНКО, «30 грудня НАК «Нафтогаз України» завершив повністю розрахунки за спожитий у 2008 році газ, включаючи авансовий платіж за грудень 2008 року. Цей платіж був здійснений 30 грудня, і Україна вважає свої зобов`язання по розрахунках за спожитий газ у 2008 році виконані повністю, як це, до речі, передбачав меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України».