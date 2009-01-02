Українська делегація відбула до ЄС консультуватися щодо газових питань
Доручення Ющенка та Тимошенко
За дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні вранці українська делегація відбула до низки країн Європейського Союзу для консультацій з урядовцями з питань постачання і транзиту газу.
Про це повідомляє прес-служба глави Української держави з посиланням на Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО.
У складі делегації - міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ, заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим ЧУПРУН.
Перша країна, яку відвідає українська делегація, - Чехія, яка з 1 січня перебрала головування у ЄС.
У Празі сьогодні заплановано провести зустрічі з прем`єр міністром Чехії Миреком ТОПОЛАНЕКОМ та віце-прем`єром, який веде галузевий напрям, членами Кабінету міністрів цієї країни.
Завтра європейське турне продовжиться.
За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, головна мета турне - представити необхідні роз`яснення країнам-членам ЄС щодо ситуації з транспортуванням російського газу до України та країн Європейського Союзу, та надати гарантії транзиту газу українською територією, а також проконсультуватися з європейськими фахівцями щодо переговорів України з РФ.