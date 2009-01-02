Чехія не збирається втручатися в газову суперечку України і Росії

Головуюча в Євросоюзі Чехія у п`ятницю після переговорів з українською делегацією заявила, що газова суперечка між Росією і Україною є "двосторонньою проблемою", повідомляє РИА новости з посиланням на Рейтер.

"Ми вважаємо, що на даний момент це є двосторонньою проблемою, яка повинна бути вирішена двома компаніями або урядами. Ми не збираємося втручатися, якщо тільки тиск в трубопроводі не досягне дуже низьких меж", - наводить Рейтер слова представника Чехії в ЄС Іржі Потужника.

Чеський газовий оператор RWE Transgas повідомляв у п`ятницю, що денні постачання газу в країну залишаються на колишньому рівні.

Раніше прес-служба президента України за підсумками зустрічі української делегації з членами кабінету міністрів Чехії заявила, що розраховує залучити європейських фахівців до переговорів про постачання російського газу.