Нафтогаз: Газпром не в змозі виконувати свої зобов'язання

НАК «Нафтогаз України» вимагає від ВАТ «Газпром» негайного поновлення рівномірного постачання газу по всіх основних транзитних напрямках постачання російського газу до європейських споживачів: Союз, Прогрес, Уренгой-Помари-Ужгород, Єлець-Кременчг-Тираспіль-Ізмаїл.

«Нафтогаз України» отримала попередження про зниження обсягів транзиту російського газу на 52 млн. кубометрів на добу на одному з чотирьох головних транзитних напрямків (транзитний коридор «Союз» з 72 до 20 млн. кубометрів на добу). За таких обставин, даний напрямок фактично виводиться зі схеми постачання газу до країн Європейського Союзу, а саме, навіть при формальному збереженні ВАТ «Газпром» постачання заявлених обсягів транзиту НАК «Нафтогаз України» технічно не зможе забезпечити перерозподіл зазначеного обсягу між країнами-транзитерами.

Таким чином, ситуація, що склалася, повністю засвідчує той факт, що ВАТ «Газпром» не у змозі виконати свої зобов’язання перед країнами ЄС, йдеться у повідомленні.

«Нафтогаз України» розцінює дії «Газпрому» як такі, що ставлять під загрозу енергетичну безпеку України і Європи, що може призвести до непередбачуваних наслідків для всієї газотранспортної системи Європи.

Компанія вимагає від ВАТ «Газпром» припинити технічні маніпулювання з обсягами та напрямками постачання газу, синхронізувати роботу газотранспортних систем Росії, України та Європи і повернутися до конструктивної динаміки переговорного процесу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі “Нафтогазу”, компанія зазначає, що відсутність Технічної угоди між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» не дає можливості визначити технічні обсяги та напрямки для рівномірного розподілення обсягів транзитного газу для країн Євросоюзу.

Таким чином, «Газпром» свідомо йде на невиконання своїх зобов’язань перед Європейським Союзом, йдеться у повідомленні.