Газпром: Україна ще раз визнала несанкціонований відбір газу

Управління інформації ВАТ "Газпром" передало УНІАН коментар офіційного представника ВАТ Сергія Купріянова до інформації "Куди і скільки газу пройшло через Україну", де зазначено, що впродовж минулої доби газотранспортна система України одержала 289,7 млн. кубометрів газу з Російської Федерації, використавши 25,2 млн. кубометрів на його транзит. Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-службі Представництва України при ЄС з посиланням на українського оператора «Укртрансгаз»...

«Таким чином, українська сторона визнає несанкціонований відбір газу, призначеного європейським споживачам, в об`ємі 25 млн. куб. м. Забезпечення транзиту технологічним газом – прямий обов`язок української сторони, яка повинна використовувати для цього або газ власного видобутку, або із запасів в сховищах, або придбаний для цієї мети газ. Чинним контрактом на транзит не передбачено ніяких додаткових умов, крім оплати нами транзитної ставки», – заявив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов.