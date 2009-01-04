Куди і скільки газу пройшло через Україну

За попередню добу газотранспортна система України отримала 289,7 млн. кубометрів газу з Російської Федерації, використавши 25,2 млн. кубометрів на його транзит.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Представництва України при ЄС з посиланням на українського оператора «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, станом на 8:00 ранку (за київським часом) 4-го січня українська газотранспортна система отримала від «Газпрому» за попередню добу 289,7 млн. кубометрів газу. З них 264,5 млн. кубометрів були транспортовані до країн-членів ЄС.

За даними «Укртрансгазу», 154,7 млн. кубометрів були направлені до Словаччини через Ужгородський термінал, 34 млн. кубометрів – до Угорщини через термінал Берегово, 2,6 млн. кубометрів – до Румунії через термінал Теково, 9,7 млн. кубометрів – до Польщі через термінал Теково та 50,9 млн. кубометрів – до Туреччини та Західних Балкан через термінал Орловка.

Крім того, протягом доби було транспортовано 12,6 млн. кубометрів російського газу до Молдови.

На транспортування 264,5 млн. кубометрів газу до країн-членів ЄС було використано 25,2 млн. кубометрів російського газу.

Споживання газу в Україні протягом доби становило 275,4 млн. кубометрів, з них 59,7 млн. кубометрів було забезпечено за рахунок внутрішнього видобутку, 186,1 млн. кубометрів – за рахунок підняття газу з підземних сховищ газу.