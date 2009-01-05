Барак Обама прибув до Вашингтона для підготовки інавгурації

Новообраний президент США Барак Обама прибув до Вашингтона. Він приїхав в столицю США для підготовки своєї інавгурації, повідомляє Associated Press.

Для переїзду в столицю США Б.Обама вперше скористався літаком ВПС США з особливого президентського авіазагону. Лайнер прибув на базу Військово-повітряних сил, звідки Б.Обама попрямував у фешенебельний готель Хей-Адамс, який знаходиться навпроти Білого дому.

6 січня 2009р. на спільному засіданні сенату і палати представників конгресу США будуть затверджені результати голосування колегії виборців. Формально саме це рішення означатиме обрання Б.Обами президентом США.

Інавгурація нового президента США пройде 20 січня 2009р.

Нагадаємо, що цього дня Б.Обама і його дружина Мішель візьмуть участь в десяти балах. Це на один бал більше, ніж відвідало подружжя Бушів під час останньої інавгурації Джорджа Буша в 2005р.

РБК