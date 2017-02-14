"Нормандська четвірка": нова зустріч — старі очікування

Головним питанням порядку денного зустрічі «нормандської четвірки» (Німеччина, Франція, Україна та Росія) на рівні глав МЗС на полях саміту «Великої двадцятки» 16-17 лютого буде проблема дотримання «режиму тиші». Адже без врегулювання цього питання Київ не піде на подальший розвиток діалогу.

Крім того, під час зустрічі буде йти мова про «дорожню карту» виконання «Минська-2». Для Франції, Німеччини та частково Росії «Мінськ-2» та комплекс заходів, які він передбачає, не потребують жодної додаткової легітимації, оскільки вони затверджені Резолюцією Ради безпеки ООН. Думаю, Німеччина і Франція будуть намагатися запропонувати певний компроміс.

До візиту Порошенка до Вашингтону якихось суттєвих зрушень і рішень не буде

Який саме? Наприклад, якщо розглянути недавнє інтерв’ю посла Німеччини в України Ернста Райхеля, то зміст його можна звести до наступного: припинення вогню на Донбасі потрібне, але і вибори в окупованих районах Донецької і Луганської областей теж не ставляться під сумнів. І при цьому питання про неучасть сепаратистів у цих виборах не стоїть — вони будуть брати в них участь. А питання щодо відновлення контролю України над кордоном і про виведення російських військ з території нашої країни відкладається на наступний етап, після виборів. Здається, що саме таким чином вибудовується логіка.

Поки що розраховувати на те, що Київ піде на пошук компромісів у межах цієї схеми — передчасно. Оскільки спочатку Порошенко хоче доїхати до Трампа. Тому, думаю, до візиту Порошенка до Вашингтону якихось суттєвих зрушень і рішень не буде.

Можливим є тільки скорочення обстрілів. Але і це потребує суттєвого зовнішнього тиску з боку Німеччини і Франції

Чи припинять повністю сепаратисти чи Росія вогонь за підсумками цієї зустрічі? Думаю, що ні. Оскільки вони декларують, що перебувають у стані війни з Україною. Можливим є тільки скорочення обстрілів. Але і це потребує суттєвого зовнішнього тиску з боку Німеччини і Франції.

Крім того, якщо Зеехофер (прем’єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер, - УНІАН) про щось домовився у Вашингтоні, Франція та Німеччина можуть висунути Росії та Україні певний ультиматум. У першу чергу, щодо безпекових аспектів: припинення вогню, розведення сил та допуск спостерігачів. А далі – щодо продовження переговорів з приводу політичних аспектів. На більше поки що не варто розраховувати.

Отже, за підсумками зустрічі «нормандської четвірки» на рівні глав МЗС на полях G20, якщо буде дуже жорстка позиція Франції та Німеччини, можна очікувати тільки певного скорочення кількості обстрілів та зниження інтенсивності конфлікту. А щодо «дорожньої карти» по узгодженню політичних кроків, справа не піде, поки не відбудеться візит Порошенка до Вашингтону. Якщо він отримає там певні відповіді, то може відбутися корекція позиції української сторони.

Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень