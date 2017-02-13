Порошенко назвав вагомим успіхом ухвалення у РБ ООН резолюції про захист критичної інфраструктури

Про це йдеться в повідомленні у Twitter глави держави.

"Ухвалення РБ ООН ініційованої Україною резолюції щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури від терактів (майже 50 співавторів) - вагомий успіх і внесок у зміцнення нацбезпеки України", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй ухвалила першу в своїй історії резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак №2341, ініційовану Україною.

Резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичних атак проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

Документ спрямований на забезпечення кримінальної відповідальності за вчинення терористичних атак, вчинених для знищення або порушення функціонування критичної інфраструктури.