Газпром прикручує вентиль ще й Європі

ВАТ "Газпром" від сьогодні на 65,3 млн. кубометрів скоротить поставки до України газу, призначеного для Європи.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР на робочій зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

"Є пропозиції скоротити об`єм поставок на кордон Росії та України на такий же об`єм, який вкрадений у Росії, - 65,3 мільйони кубометрів, і надалі скорочувати (поставки) на об`єм вкраденого газу по днях", - сказав О.МІЛЛЕР на зустрічі з В.ПУТІНИМ, який погодився з цією пропозицією.

При цьому В.ПУТІН доручив проінформувати про це рішення "Газпрому" європейських партнерів - як по лінії Єврокомісії, так і по лінії Європи. Глава "Газпрому" визнав, що вони не одержуватимуть цей об`єм газу. У той же час О.МІЛЛЕР запевнив, що "Газпром" робитиме все можливе, щоб цей об`єм компенсувати іншими способами.

О.МІЛЛЕР уточнив, що йдеться про збільшення об`єму транзиту газу через Білорусь, Польщу, Туреччину.

Як повідомлялося, "Газпром" з 1 січня 2009 року припинив постачання газу в Україну через відсутність домовленості про ціну на газ і тарифної ставки на транзит. Російська монополія продовжує поставляти природний газ транзитом через Україну і при цьому вважає незаконним використання українською стороною частини цього газу як технічного для забезпечення транспортування. На її думку, транзитний контракт продовжує діяти.

Водночас НАК "Нафтогаз України" наполягає, що за відсутності узгоджених умов транзиту має право направляти частину газу, що подається Росією на вхід української ГТС. для забезпечення його транзиту.

«Нафтогаз України» вимагає від «Газпрому» відновлення рівномірних поставок природного газу для його транзиту європейським споживачам за всіма напрямами.

Разом з тим Європейська комісія заявила, що відчутних порушень в поставках російського газу через територію України немає.