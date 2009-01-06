Газпром купить газ прямо в Європі, але рахунок піде Нафтогазу

"Газпром" готовий купувати газ для Європи на терміновому ринку, але платити за це повинен Київ, заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер. За його даними, європейські споживачі не одержали 65,3 мільйона кубометрів через “крадіжки українською стороною”.

"Об`єм, якого бракує, ми купуватимемо на терміновому ринку", - сказав Міллер на робочій зустрічі в понеділок з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним.

Міллер сказав, що крім збільшення транзиту російського газу через Білорусію, Польщу і Туреччину, "Газпром" збільшить відбір газу з підземних сховищ на території Європи.

Путін уточнив, хто повинен зрештою заплатити за цей газ.

"Це повинен зробити "Нафтогаз України", - відповів Міллер.

При цьому Міллер наголосив, що Україна не тільки підписала Енергетичну хартію, а й ратифікувала її.

"Зараз ми бачимо, що механізм Енергетичної хартії не працює і Україна свої зобов`язання в рамках хартії не виконує", - сказав Міллер.

Відповідаючи на запитання прем`єра про контракт на транзит, глава Газпрому сказав: "Є висновок незалежної юридичної експертизи і контракт на транзит російського газу діє до кінця 2010 року".

РІА «Новини»