Нафтогаз: ми не розуміємо, як ми постачатимемо газ до Європи

09:45, 06 січня 2009
Політика
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Росія різко скоротила постачання

Росія різко скоротила постачання газу через Україну.

Як повідомляє агентство AFP з посиланням на речника НАК «Нафтогаз України» Валентина ЗЕМЛЯНСЬКОГО, це може призвести до припинення постачання газу до Європи.

«Вони зменшили постачання на 92 млн. кубометрів за 24 години порівняно з обіцяними 221 млн. кубометрів без пояснень. Ми не розуміємо, як ми постачатимемо газ до Європи», - цитує агентство речника «Нафтогазу».

«Це означає, що через кілька годин розпочнуться проблеми з постачаннями до Європи», - додав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня Росія вирішила скоротити постачання газу до Європи через Україну на 65,3 млн. кубометрів, які, на переконання Росії, були “украдені” Україною. При цьому, Росія вирішила і надалі скорочувати транзит газу поденно на рівень “украденого” газу.

Україна використовує частину російського газу, призначеного на транзит, для забезпечення роботи газотранспортної системи.

 

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