ВАТ "Газпром" припинив транзит газу через Україну. Про це повідомив прес-секретар "Нафтогазу України" Валентин Землянський.

"Сьогодні о 07:44 припинені постачання газу через єдину працюючу газовимірювальну станцію "Суджа". За словами В.Землянського, постачання газу споживачам України забезпечуються за рахунок підземних сховищ.

Як повідомляв УНІАН, учора, за інформацією «Нафтогазу України», постачання газу з російської території були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу, а з чотирьох існуючих пунктів входу російського транзитного газу на територію України (ГВС Суджа, ГВС Валуйки, ГВС Писарівка і ГВС Сохранівка) працювала тільки ГВС Суджа.