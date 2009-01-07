Тимошенко: буде газ - буде транзит

Прем‘єр-міністр України Юлія Тимошенко обговорила з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу ситуацію, пов‘язану із припиненням постачання Росією газу для країн Європейського Союзу, повідомляє Урядовий портал.

Юлія Тимошенко запевнила, що якщо Росія відновить постачання газу для країн ЄС, то Україна забезпечить його безперебійний транзит.

Юлія Тимошенко та Жозе Мануель Баррозу домовилися про невідкладне направлення технічних експертів ЄС, які б проводили постійний моніторинг обсягів природного газу, який постачає Росія для потреб країн Євросоюзу.

Обидві сторони вважають за необхідне продовження переговорів між НАК «Нафтогаз» та ВАТ «Газпром» у конструктивному руслі.

Прем‘єр-міністр також повідомила Президента Єврокомісії про те, що Україна забезпечує свої потреби природним газом власного видобутку та природним газом, який був накопичений Україною в сховищах у теплий період року.