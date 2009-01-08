Нафтогаз обурений намаганнями Газпрому перекласти відповідальність

НАК «Нафтогаз України» обурена заявою, яку поширило Управління інформації ВАТ «Газпром», в якій російський газовий монополіст вкотре намагається перекласти всю відповідальність за припинення постачання газу до країн Європи на Україну. Компанія вважає це черговою спробою ввести в оману європейську спільноту та дискредитувати НАК «Нафтогаз України», йдеться в прес-релізі НАК “Нафтогаз”, переданому УНІАН.

Компанія вкотре заявляє, що “всі звинувачення російської сторони щодо того, нібито «Украина бесцеремонно попрала международное право и, невзирая на действующий транзитный контракт, сначала просто незаконно отбирала российский газ, а потом полностью перекрыла его поставки по своей территории в Европу», є суто провокативними і не мають ніякого підґрунтя”.

По-перше, заявляє НАК, всі дії ВАТ «Газпром» щодо припинення постачання газу європейським споживачам зафіксовані диспетчерськими службами НАК «Нафтогаз України». Постачання газу для транзиту було повністю припинене 7 січня о 7.44 за київським часом та не відновлено досі.

По-друге, йдеться в прес-релізі, будь-які заяви щодо незадовільного стану української газотранспортної системи є такими, що завдають шкоди діловій репутації НАК «Нафтогаз України» та можуть бути оскаржені у судовому порядку.

По-третє, всі контрольні пункти, що відповідають за припинення постачання російського газу для європейських споживачів через територію України, розташовані на території Російської Федерації. Вся відповідальність за їх роботу лежить виключно на ВАТ «Газпром», наголошує “Нафтогаз”.

Крім того, Компанія обурена відверто зневажливими заявами заступника голови правління ВАТ «Газпром» Олександра МЕДВЕДЄВА на адресу голови правління НАК «Нафтогаз України» та Компанії в цілому. НАК «Нафтогаз України» вважає неприпустимою таку практику передпереговорного процесу.

Водночас, НАК «Нафтогаз України» зазначає, що місце проведення переговорів не має значення та готова проводити їх у конструктивному руслі на взаємовигідних умовах.