Україна наполягає на підвищенні ціни на газ разом з тарифом на транзит

Україна продовжує займати позицію, яка полягає у тому, що підвищення ціни на російський газ до європейського рівня повинне відбуватися протягом трьох років паралельно з підвищенням тарифу на транзит газу, який Росія постачає до Європи через територію України.

Про це УНІАН заявив Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, з якою позицією делегація України поїде 8 січня на переговори з «Газпромом».

«Головне, щоб підвищення ціни на газ і збільшення розміру тарифу відбувалися синхронно – на третину підвищується ціна на газ і на третину – тариф», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, підкресливши, що така позиція відповідає досягнутим раніше домовленостям на рівні президентів, прем`єр-міністрів Росії та України, а також керівників НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому».

Довідка УНІАН. Згідно з домовленостями між Україною і РФ, досягнутими президентами обох країн 12 лютого 2008 року, і зафіксованих в Меморандумі між урядом Росії та Кабінетом міністрів України про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня в 2008 р., з 1 січня в 2009 р. планувалося встановити прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» щодо поставок газу в об`ємах, які забезпечать його баланс для повного задоволення потреб українських споживачів без посередників.

Меморандумом також передбачено поетапний перехід впродовж трьох років до ринкових, економічно обгрунтованих і взаємоузгоджених цін на російський природний газ для споживачів України і тарифів на його транзит через територію України.

В "Газпромі" наполягають, що ціна на газ для України повинна становити 450 доларів за тисячу кубометрів, водночас Україна вважає, що на підставі Меморандуму на початок 2009 року ціна на російський природний газ на російсько-українському кордоні повинна складати 201 дол. США/1000 куб.м. за умови розміру тарифу на транзит не нижче 2 дол. США за тис. куб. метрів на 100 км.