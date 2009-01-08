Дубина і Міллер сьогодні вночі провели переговори

Керівники НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА і ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР сьогодні вночі провели переговори в Москві.

Про це повідомив журналістів офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ, відзначає РІА «Новости».

"Сьогодні вночі в Москві відбулися переговори Олексія МІЛЛЕРА і Олега ДУБИНИ, на яких обговорювалися шляхи виходу з кризової ситуації", що склалася, - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні, 8 січня планувалася поїздка голови правління “Нафтогаза України” О.ДУБИНИ до Москви для проведення газових переговорів.

В той же час, сьогодні вранці повинне відбутися надзвичайне засідання по газу Комітету з питань закордонних справ Європарламенту в Брюсселі. У цьому засіданні візьме участь О.МІЛЛЕР.

Пізніше начальник Управління із зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що, «можливо, що О.ДУБИНА проведе зустріч з О.МІЛЛЕРОМ завтра в Брюсселі». При цьому він повідомив, що поїздка О.ДУБИНИ до Москви 8 січня не відбудеться.