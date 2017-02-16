Чорний дим над Одесою: у промзоні горить гума (фото, відео)
14:40, 16 лютого 2017Політика
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Чорний стовп диму здійнявся у районі Застави.
Дим піднявся у районі Застави / фото из соцсетей
В Одесі у промзоні сталася пожежа – там загорілися гума та сміття. Як пише Depo.Одеса, про пожежу повідомили очевидці.
фото из соцсетей
Зазначається, що загальна площа пожежі у районі Застави становить 40 кв. м.
фото из соцсетей
Повідомляється, що чорний стовп диму можна побачити майже з усіх районів міста.
Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі на вулиці Дача Ковалевського невідомі підпалили автомобіль Lexus GS. У його салоні виявили тіло бізнесмена з ознаками насильницької смерті.
Інцидент стався в другій половині дня 15 лютого. На місце прибули співробітники ДСНС і поліції.
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