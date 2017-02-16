В Одесі спалили Lexus із бізнесменом всередині (фото)

В Одесі на вулиці Дача Ковалевського невідомі підпалили автомобіль Lexus GS. У його салоні виявили тіло бізнесмена з ознаками насильницької смерті, повідомляє видання "Думськая".

Інцидент стався в другій половині дня 15 лютого. На місце прибули співробітники ДСНС і поліції.

Користувачі у Facebook повідомляють, що загиблий займався валютними операціями.

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«Як мені стало відомо, чоловіка вбили, а потім посадили в його авто і підпалили», - написала у Facebook Рада Меєр.

Як повідомляв УНІАН раніше, поліція Болграда в Одеській області затримала чоловіка, який погрожував підірвати місто. Чоловік раніше судимий за скоєння грабежу та хуліганства, звільнився з місць позбавлення волі у жовтні 2016 року.