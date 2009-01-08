У Кличка кажуть, що Києву загрожує техногенний колапс

Двократне зниження тиску газу для київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 за кілька днів може обернутися техногенним колапсом. Про це заявив один з лідерів Блоку Віталія Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

„Запасів мазуту, за свідченнями фахівців, вистачить максимум на тиждень. Далі на столицю очікує техногенна катастрофа. Якщо опалювальна система вийде з ладу, то відновити її нормальне функціонування буде неможливо. Це буде не локальна аварія, а техногенний колапс”, - наголосив політик.

Керівництво Київенерго вживає зараз максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію. Дії ж міської адміністрації киянам незрозумілі.

„Чому не сплачені кошти за використаний у грудні минулого року газ? Які кроки здійснюються чиновниками КМДА з виділення обсягів природного газу на січень 2009 року? Керівники міськадміністрації повинні негайно дати публічні відповіді на ці запитання та вжити усіх заходів для забезпечення киян теплом”, - підкреслив Андрієвський.