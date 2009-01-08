У Ющенка категорично відкидають звинувачення Росії

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ категорично відкидає звинувачення Росії у блокуванні транзиту російського газу територією України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявляв 7 січня у Відні в ході зустрічей з радником Федерального канцлера Австрії із зовнішньополітичних питань Бернхардтом ВРАБЕЦЕМ, генеральним секретарем Федерального міністерства з європейських та міжнародних справ Австрії Йоганнесом КІРЛЕ та заступником міністра економіки Альфредом МАЙЄРОМ.

Зокрема, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ на підставі документів спростував поширювану останнім часом російською стороною інформацію щодо несанкціонованого відбору російського газу та блокування його транзиту територією України. Б.СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що Україна не має технічних можливостей припинити прийом російського газу на свою територію, оскільки усі газовимірювальні станції, через які здійснюється подача газу в Україну, знаходяться на території Російської Федерації і є її власністю.

У свою чергу австрійська сторона поінформувала про значні скорочення надходжень російського газу через територію України, Словаччини та Чехії.

У ході зустрічей було також зазначено, що Австрія із розумінням приймає інформацію української сторони. Австрія позитивно оцінює дії Президента України Віктора ЮЩЕНКА, уряду і НАК «Нафтогаз України» щодо вирішення проблеми, поінформували у прес-службі глави держави.