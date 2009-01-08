Литвин порадив Ющенку чинити як пастор

Призначення дати президентських виборів є виключною прерогативою Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН сьогодні на брифінгу в м. Почаїв під час робочої поїздки до Тернопільської області.

Він підкреслив, що відповідно до українського законодавства, виключно ВР має призначати дату виборів Президента України. Водночас керівник парламенту зауважив, що можливе проведення консультацій з цього приводу і з Президентом, і з Центральною виборчою комісією, і, можливо, навіть з Конституційним Судом. «Але це має і зробить виключно Верховна Рада України», - наголосив В.ЛИТВИН.

Водночас він не дав прямої відповіді на запитання, чи балотуватиметься він особисто на наступних президентських виборах.

В.ЛИТВИН висловив думку, що сьогодні є доцільним всім політикам забути про цю тему, «а далі життя покаже».

«Я думаю, глава держави повинен вчиняти як пастор, він не повинен йти попереду пастви, він не повинен відставати від пастви, він повинен бути разом і відчувати про те, що говорять люди», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про намір звернутися до Конституційного Суду щодо визначення дати президентських виборів.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що виключно у компетенції КС є вирішення питання щодо дати проведення наступних президентських виборів.

„З відповідним клопотанням я звернусь до КС, і його тлумачення буде єдиним, бо дану проблематику може коментувати в Україні тільки Конституційний Суд України”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як відомо, стаття 103 Конституції України передбачає, що чергові вибори Президента проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень глави держави.

В.ЮЩЕНКО обійняв посаду Президента України 23 січня 2005 року.