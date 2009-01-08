Газпром заявляє, що не планував тристоронніх зустрічей у Брюсселі

«Газпром» заявляє, що не планував проведення тристоронніх зустрічей у Брюсселі.

Про це сказано в переданому УНІАН коментарі офіційного представника ВАТ «Газпром» Сергія КУПРІЯНОВА у відповідь на інформацію деяких ЗМІ про те, що за ініціативою "Газпрому" в Брюсселі скасовано тристоронню зустріч представників російського газового холдингу, НАК "Нафтогаз України" і європейських структур.

Він зазначив, що сьогодні в Брюсселі заплановано три двосторонні зустрічі голови Правління "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА - з членом Комісії європейських співтовариств, відповідальним за питання енергетики, Андрісом ПІЕБАЛГСОМ, головою Комісії європейських співтовариств Жозе Мануелем БАРРОЗУ, головою Європарламенту Хансом-Гертом ПЕТТЕРІНГОМ.

"Жодну з них не скасовано. Зустріч з Жозе Мануелем БАРРОЗУ вже відбулася», – заявив С.КУПРІЯНОВ.