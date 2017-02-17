Нардеп: зарплати суддів за 430 тисяч гривень та 80% довічного утримання — це хабар від влади

В Україні практично не фінансуються наука і медицина, при цьому судді Конституційного суду одержують заробітну плату в розмірі 430 тисяч гривень, а в країні процвітає корупція. Таку думку в ефірі програми «Суб'єктивні підсумки тижня» на телеканалі NewsOne висловив народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Зал чинного парламенту голосував за те, щоб зарплати по 430 000 на місяць отримували судді Конституційного суду — того самого суду, який "чудово" проявив себе при Януковичі, коли треба було скріпити печаткою антиконституційні укази, який і зараз клепає все, що йому владу вкаже. Практично всі депутати знають, кого і хто там просував і куди ставив», — підкреслив Рабінович.

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Такі зарплати суддів він вважає неприйнятними. «Величезні, захмарні зарплати для непрацюючої і неефективної судової системи, за які голосували народні депутати в парламенті воюючої країни, — це хабар від влади за наше незаконне, неправове життя», — переконаний нардеп.

Політик провів паралель між ставкою суддів і заробітною платою наукових співробітників. «Ми, звичайно, звикли до корупції. Але зарплати по 430 000, плюс 80 відсотків від цієї суми довічного утримання, плюс компенсації за наукові ступені і наукові роботи — і все це у воюючій країні, де в бюджет не закладено ні копійки на науку, де відбирають стипендії у студентів, де найбільш "крута" зарплата у наукового працівника становить кілька тисяч гривень, якщо її виплачують. Це просто якесь божевілля», — заявив Вадим Рабинович.

На думку депутата, така оплата праці суддів може бути авансом на той випадок, коли уряду знадобиться прийняти потрібне їм рішення. «У країні середня зарплата 5000 гривень, медицина без грошей, наука без грошей, найпросунутіший професор або доктор наук отримує максимум 15 тисяч гривень. А ми суддям кидаємо "золотий батон" у вигляді захмарних зарплат, щоб вони щось потрібне влади штампували", — обурився парламентарій.

Вадим Рабинович нагадав, що виступає за докорінну реформу судової системи, «при якій суддів будуть обирати, як це робиться у всіх цивілізованих країнах світу, при якій буде можливість відкликання нероб, корумпованих суддів, буде можливість у виборців контролювати судову діяльність». «Тільки так ми поставимо заслін корупції в судовій системі», — резюмував лідер партії «За життя».