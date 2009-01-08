Ющенко пішов назустріч Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до Закону України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про прожитковий мінімум» щодо затвердження прожиткового мінімуму».

Як повідомляє прес-служба Президента, зокрема, на звернення уряду з пропозицією не підписувати Закон «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про прожитковий мінімум» щодо затвердження прожиткового мінімуму», Президент, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, застосував до нього право вето.

Уряд зазначав, що встановлення розмірів прожиткового мінімуму, на основі яких визначаються основні державні соціальні гарантії, без урахування фінансових можливостей держави призведе до розбалансованості бюджетів усіх рівнів, до виникнення значної заборгованості із виплати пенсій, державних допомог тощо, і як наслідок, до соціальної напруги у суспільстві.

Ухвалений Верховною Радою 18 грудня 2008 року за № 691-VI Закон передбачає, що прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою за поданням Кабінету міністрів окремим законом до початку розгляду закону про державний бюджет України. (Попередньою редакцією закону передбачалося, що прожитковий мінімум щороку затверджується Верховною Радою в законі про державний бюджет України на відповідний рік – УНІАН).

Прожитковий мінімум відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у тому числі пенсії, соціальні допомоги, мінімальної заробітної плати тощо.

Статтею 95 Конституції України передбачено, що виключно законом про державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

При цьому одним із принципів бюджетної системи України Бюджетним кодексом України визначено збалансованість, виходячи з якого повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період.