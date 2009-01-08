Парламент Криму закликає президентів України та РФ знайти компроміс

Президія Верховної Ради Криму закликає Президентів України Віктора ЮЩЕНКА та Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА знайти компроміс у вирішенні газового питання.

Як передає УНІАН, про це сказано в розміщеному на офіційному сайті кримського парламенту зверненні до Президентів.

Президія парламенту Криму висловлює «глибоку стурбованість через загострення ситуації навколо проблем у сфері постачання газу в Україну, а також неврегульованість взаєморозрахунків і транзиту газу до Європи територією Української держави». “Не може не турбувати той факт, що цей конфлікт, виходячи за рамки простої суперечки двох суб`єктів господарської діяльності, зумовлює напруженість і в міждержавних відносинах наших країн», - сказано у зверненні до українського та російського Президентів.

«Розростання цього конфлікту небезпечне і загрожує непередбачуваними наслідками на тлі фінансової кризи, яка дедалі більше вражає світову економіку. У теперішніх несприятливих економічних умовах як ніколи важливі терплячий діалог і копіткий пошук оптимальних взаємоприйнятних рішень, розроблення єдиної узгодженої політики, що, поза сумнівом, справить сприятливий вплив на весь спектр російсько-українських відносин», - вважають у президії ВР Криму.

У зверненні також наголошується, що «газовий конфлікт» ставить під загрозу стабільний соціально-економічний розвиток Кримської автономії - «регіону, що має давні та багаті традиції тісних економічних, культурних, міжнаціональних зв`язків представників російського, українського та інших народів, що населяють наш півострів», - наголошується в тексті документа.

Тому президія Верховної Ради Криму закликає Д.МЕДВЕДЄВА і В.ЮЩЕНКА «негайно втрутитися в цю небезпечну ситуацію» і «повною мірою використати» можливості, які в них є, для її нормалізації. «Висловлюємо тверду впевненість у тому, що найближчим часом необхідний компроміс буде знайдено на користь російської та української держав і громадян наших країн», - сказано у зверненні.