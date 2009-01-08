Газпром назвав неприйнятною систему моніторингу, що її пропонує Україна

"Газпром" вважає неприйнятною систему моніторингу транзиту газу без участі холдингу, як це пропонує українська сторона, заявив заступник голови "Газпрому "Олександр Медведєв у прямому ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

"Така система моніторингу без участі "Газпрому" та російського міністерства енергетики є неприйнятною. Це наш газ. Ми повинні знати, як він надходить в українську систему, як він там розподіляється, і як він надходить європейським споживачам", - цитує Медведєва РІА “Новости”.