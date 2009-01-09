Обама оголосив про зміну курсу в економіці США

Обраний Президент США Барак ОБАМА у своїй промові у четвер оголосив про новий курс в економіці країни, який допоможе подолати кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, промова Б.ОБАМИ відбулась в університеті Джорджа Мейсона у штаті Вірджинія (за день до промови стало відомо, що дефіцит федерального бюджету у 2009 році сягне 1,2 трлн. дол.).

Б.ОБАМА закликав Конгрес США не затримувати ухвалення пакета стимулюючих заходів в економіці, що включає зменшення податків та вливання в американську економіку 800 млрд. дол. бюджетних коштів. Б.ОБАМА обіцяє створити 3 мільйони нових робочих місць, здебільшого за рахунок публічних робіт, таких як будівництво доріг, мостів, шкіл.

Серед заходів, які будуть включені до економічного курсу Б.ОБАМИ, він назвав зменшення податків для середнього класу, 95% сімей отримають скорочення податку у розмірі 1 тис. дол.

Також Б.ОБАМА планує протягом наступних трьох років подвоїти виробництво альтернативної енергії.

Реформа медицини буде полягати у комп`ютеризації усіх медичних записів протягом наступних п`яти років, що зробить її дешевшою та ефективнішою. Планується модернізація федеральних приміщень та житла і збільшення його енергоефективності.

Б.ОБАМА пообіцяв, що його команда завершить роботу над економічним планом у наступні декілька тижнів. Він сподівається, що план буде затверджений Конгресом США до середини лютого.

«Я не вірю, що вже пізно змінити курс в економіці, але без швидких заходів може бути пізно, - сказав Б.ОБАМА. - Якщо нічого не буде зроблено, ця рецесія може тривати роками, відсоток безробіття може досягти двозначних чисел».

Б.ОБАМА наголосив, що весь світ, який залежить від американської економіки, спостерігає, як США вийдуть із кризи. Це, за словами новообраного Президента США, не буде легко і займе багато часу.

Як відомо, інавгурація Б.ОБАМИ відбудеться 20 січня.