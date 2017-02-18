Порошенко скоординував з віце-президентом США дії з відсічі російській агресії на Донбасі

Про це Порошенко заявив у коментарі журналістам після переговорів з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом «на полях» 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки сьогодні у Мюнхені.

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Порошенко зазначив, що його зустріч з віце-президентом США тривала вдвічі довше, ніж планувалося.

«Ми детально пройшлися по координації наших дій в плані процесів, які відбуваються на сході нашої країни, російської окупації, координації дій щодо ефективних кроків і формування українського порядку денного в переговорах з РФ», - зазначив Порошенко.

«Дуже важливо, що на переговорах були вже відомі результати консультацій в «нормандському форматі». Я був приємно вражений поінформаваністю віце-президента по деталях процесів, які відбуваються», - зауважив президент.