Порошенко: на Мюнхенській конференції Україна отримала потужну світову підтримку у боротьбі з агресією РФ

Президент Петро Порошенко заявляє, що на Мюнхенській конференції з безпеки Україна отримала чергове підтвердження потужної світової підтримки у боротьбі з агресією РФ.

Про це він повідомив журналістів за результатами переговорів з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом "на полях" 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки сьогодні у Мюнхені.

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"Разом з тими зустрічами, які відбулися сьогодні, з переговорами з канцлером Німеччини Меркель, з нашими партнерами по НАТО, з іншими лідерами держав, я вважаю, що дуже важливо, що і сьогодні, і вчора Україна залишалася серед перших і головних тем на конференції, і ми отримали чергове підтвердження потужної світової підтримки та солідарності з Україною, допомоги нам під час російської агресії", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, з 17 до 19 лютого у Мюнхені триває 53-я Міжнародна конференція з питань безпеки.

У заході беруть участь близько 500 осіб, серед них - генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес, високий представник ЄС Федеріка Могеріні, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, глава Пентагону Джеймс Меттіс, сенатор-республіканець Джон Маккейн, лідери європейських держав.