У Гройсмана розповіли подробиці зустрічі з організаторами "вугільної" блокади

Як повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук на своїй сторінці в Facebook, про це Гройсман сказав в ході зустрічі з організаторами блокади.

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«До Гройсмана звернулися представники учасників блокади з проханням про зустріч і обговорення проблем. Зустріч відбулася вчора. Під час зустрічі глава уряду ще раз звернув увагу, що від блокади потерпають, в першу чергу, звичайні люди - є ризики перебоїв з подачею тепла, із забезпеченням електроенергією, з можливою втратою робочих місць. Прем'єр також висловився за посилення боротьби з контрабандою на території, прилеглій до АТО, та посилення контролю за переміщенням товарів. При цьому прем'єр підкреслив, що уряд готовий приймати рішення, які входять в його компетенцію», - повідомив Столярчук.

Разом з тим, як зазначив прес-секретар прем'єра, Гройсман сказав, що стратегія здобуття енергонезалежності є предметом широкого суспільного діалогу, і вона вимагає виконання певних кроків як з боку виконавчої, так і з боку законодавчої гілки влади.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро постало питання забезпечення вугіллям теплової генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО, яка почалася наприкінці січня 2017 року.

Ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими вугілля-антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів мінімум 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення.

У зв'язку з цим 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про запровадження надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Блокаду вже засудили представники Євросоюзу і США. При цьому президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслили неприпустимість такої форми протесту, оскільки вона напряму впливає на економіку країни і ризикує спровокувати негативні процеси, а саме - скорочення виробництва, втрату валютної виручки і зростання безробіття в металургії та енергетиці. У Національному банку зазначили, що обсяг втрат може становити до 2 млрд дол.

При цьому 20 лютого прес-служба гірничо-металургійної групи «Метінвест» повідомила про те, що через блокаду поставок вугілля компанія була змушена зупинити роботу двох підприємств - Єнакіївського металургійного заводу (м. Єнакієве, Донецька обл.) і підприємства з видобутку коксівного вугілля для потреб металургії - «Краснодонвугілля» (м. Краснодон, Луганська обл.). А заступник міністра у справах окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Георгій Тука припустив, що наступним підприємством, яке зіштовхнеться з виробничими труднощами, стане один з найбільших в країні металургійних комбінатів - ММК ім.Ілліча в Маріуполі.