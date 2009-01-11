Росія може відновити транзит газу через 36 годин

Прем`єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК не виключає, що Росія відновить транзит газу через Україну за 36 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції за підсумками переговорів в Києві з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, що завершилися в ніч з суботи на неділю.

«Газ почне транспортуватися після того, як групи міжнародних спостерігачів будуть розміщені на станціях. Я вважаю, що це відбудеться упродовж 36 годин, тобто приблизно за півтори доби», - сказав М.ТОПОЛАНЕК.

Водночас прем`єр-міністр Чехії підкреслив, що підписаний сьогодні протокол є швидше політичним, оскільки інші технічні питання є предметом подальших переговорів (між Україною і Росією – УНІАН).

У свою чергу прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що Україна готова відновити транспортування російського газу до Європи у будь-який момент. «Ми чекаємо рішення Росії», - акцентувала вона.